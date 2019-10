Brexitowy 'pat'. UE nie podjęła decyzji ws. odroczenia

Ambasadorowie 27 krajów Unii odłożyli decyzję w sprawie tego jak długie powinno być opóźnienie brexitu. Według doniesień mediów Unia skłania się do tego, by decyzję podjąć po tym, jak brytyjscy posłowie zdecydują, czy chcą przedterminowych wyborów 12. grudnia.

Jak donosi Guardian, na razie wygrywa opcja, by nie zgadzać się na głosowanie na warunkach premiera. Co więcej, nie wszyscy Konserwatyści są zwolennikami wcześniejszych wyborów, choć tu ostatecznie zadziałać może dyscyplina partyjna. Premier potrzebuje jednak zgody 2/3 posłów, co już przy ewentualnym sprzeciwie większości najliczniejszej partii opozycyjnej będzie bardzo trudne do uzyskania.