Brawo PiS! ABW rozbiło kolejną mafię VAT

Akcja ABW została przeprowadzona 22 lipca 2019 r. Pierwszym zatrzymanym jest właściciel firmy deklarującej się jako odbiorca towarów, którymi handel miał w rzeczywistości charakter pozorny. Druga osoba to właściciel firmy „bufora”, która fakturowo odsprzedawała towar do dalszych odbiorców. Ostatni z zatrzymanych zajmował się księgowością dwóch innych firm pełniących rolę znikających podatników. Firmy te miały stanowić jedynie przykrywkę dla nielegalnej działalności, w wyniku której Skarb Państwa stracił w okresie od stycznia 2013 r. do czerwca 2015 r. ok. 60 mln złotych.