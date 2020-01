Brat Elia. Przesłanie dla Polski i Polaków

- Musimy się modlić i musimy umieć słuchać. Jeżeli nie będziemy słuchać Słowa Bożego, to czego chcemy słuchać? Kiedy przywołujemy Boga? Kiedy się do niego zwracamy? - dodawał stygmatyk



- Nie chcemy zaakceptować Prawdy, bo się boimy. A Bóg nie jest strachem, Bóg jest miłością, łaską i miłosierdziem i wszystkim. W rodzinie, jeżeli ktoś posiada Boga, ma wszystko - podkreślił



- Kim jest człowiek bez Miłości Boga? Nie patrz do tyłu, ale patrz do przodu - zaznaczył



Pytany o to, jak dotrzeć do ludzi, którzy twierdzą, że wystarczy być dobrym człowiekiem, nie jest potrzebny do tego Bóg:



- Wcześniej, czy później spotkają Boga. Albo w momencie śmierci, albo w momencie choroby. Pan przychodzi i puka. Wie, która to jest godzina i moment - opowiadał.