Brat Elia: Diabeł istnieje. Czai się na nas! Widziałem ludzi, którzy odrywali się od ziemi!

"I began to study again, and now for the first time really achieved an understanding of the content of the Jew Karl Marx's life effort. Only now did his Capital become really intelligible to me, and also the struggle of the Social Democracy against the national economy, which aims only to prepare the ground for the domination of truly international finance and stock exchange capital."



Adolf Hitler, Mein Kampf





To prawda, że Hitler był katolikiem ale o wiele bardziej marksistą - jak wyżej.





Diabeł istnieje i jest marksistą. CO TERAZ?





