Brak słów. Rok po ataku na Adamowicza Tusk znowu bije w PiS: Był celem kampanii nienawiści

Niemiec nigdy nie będzie Polakiem, bo jest Niemcem 13.1.20 9:33

W domu kolędy śpiewano po niemiecku, babcia nigdy nie nauczyła się dobrze mówić po polsku, dziadek w wermachcie, "Polskość wywołuje u mnie niezmiennie odruch buntu..."

"Polskość to nienormalność". ….

Efekt rządów: zamykanie/sprzedaż co jest polskie: stocznie, spółki, kopalnie, nawet kolejkę na Kasprowy, podnosi podatki w górę, w tym na ubranka dla dzieci, podwyższamy wiek emerytalny, tragedia smoleńska i zaciśnięte piąsteczki. … w 7-8 lat podwoił zadłużenie PL.

Wspierany i ciągnięty za uszy do góry przez przyjaciół z Niemiec nadal chce pomagać Polakom. By żyło się nam lepiej. Tak nas kocha.