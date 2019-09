Brak słów! Holland: Polska PiS jest państwem faszystowskim

ZERR0 27.9.19 13:18

Tacy lewacy WSZYSTKO co nie jest lewackie, wyzywaja od "faszyzmu".

Wszystko co ma choć pozór normalności jest opluwane, zakazywane i poniżane.

Nawet zwykła komuna, taka nie dość radykalna, to "odchylenie faszystowskie".



Nie zapominajmy, że w ustach goszystów, słowo "faszyzm" ma całkowicie, totalnie różne, przeciowne znaczenie od historycznego faszyzmu, ustroju w istocie łagodnego (jak na lewicę). W szczególności, co potwierdził mr Diatłowicki (krajan specjalistek od faszyzmu, pań Holland i Boni), faszyzmem jest posiadanie wszelkich własnych poglądów, jakie by one nie były, oczywiście poza poglądami wściekłolewackimi.



PS. Oczywiście wiemy, co Holland naprawde mówi, gdy pluje nienawiścią "prawdziwy polak ma byc heteroseksualnym katolikiem" - ona po prostu chce sie pozbyć*** zarówno Polaków, jak i osób heteroseksualnych, szczególnie katolików. Wszystykie te kategorie są jej wstrętne i daje temu wyraz.

*** miomskromnym zdaniem poddać agresywnemu praniu mózgu, aby nikomu nawet przez myśl nie przeszło, że mógłby być katolikiem i Polakiem, myśl o heteroseksie ma budzić skojarzenia ze zboczeniem i wstydem. Jeśli zboczenie jest normą, norma MUSI byc uznana za zboczenie.