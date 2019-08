Bp Athanasius Schneider: Ludzie w Kościele zdradzają Ewangelię

Jarek 27.8.19 21:28

"Bóg nie dał człowiekowi wolnej woli po to, by ten czcił bałwanów albo zaprzeczał czy bluźnił Jego Wcielonemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, który powiedział: > (J 3, 18)".



Jak to się ma do słów samego Chrystusa?

"Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, wtedy i owoc jego jest zły; bo z owocu poznaje się drzewo. Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony"



Urzędnicy KK, najpierw uchylcie dogmat o nieomylności Papieża, dopiero potem.

Jak to się ma do ślubów posłuszeństwa?