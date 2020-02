Bosak lepszy od Kidawy-Błońskiej?

„Jestem lepszym kandydatem do tego, by zmierzyć się z prezydentem Andrzejem Dudą w drugiej turze niż Małgorzata Kidawa-Błońska, która w mojej ocenie jest politykiem niesamodzielnym” – powiedział dziś w Polsat News kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak.

-„Uważam, że jestem lepszym kandydatem do tego, by zmierzyć się z prezydentem Andrzejem Dudą w drugiej turze niż pani Kidawa-Błońska, która w mojej ocenie jest politykiem niesamodzielnym. Nawet pan Jaśkowiak, który był jej kontrkandydatem w prawyborach wewnątrz Platformy Obywatelskiej przyznał, że to Konfederacja jest jedyną siłą, która broni interesów polskich przedsiębiorców, tym samym dając jasną opinię o swojej kontrkandydatce, czyli pani Kidawie-Błońskiej”.