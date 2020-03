Borys Budka: Kto chce mieć 10 maja krew na rękach?

Realista 30.3.20 11:40

Wyborów w maju prawie na pewno nie będzie. Nikt normalny zresztą by na te wybory nie poszedł. Za duże ryzyko dla zdrowia.



To jednak ciekawe, że sondaże pokazują, że betonowy elektorat PIS na wybory by się wybrał. To sporo mówi o ograniczeniu umysłowym tej grupy.