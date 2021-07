Bodakowski: Jaś Kapela na Patronite zbiera kasę na zielony komunizm i kpi ze śmierci Jana Pawła II

Patronite to strona, na której można się zarejestrować i zbierać na swoje cele pieniądze. Z tej możliwości korzysta wiele osób, instytucji i inicjatyw. Jednym ze zbierających jest od kilku dni lewicowy publicysta Jaś Kapela. Trefniś z lewicy zbiórkę na Patronite wykorzystuje do kpin ze śmierci Jana Pawła II i zabezpieczania funduszy na zielony komunizm. Przy okazji dowiadujemy się też, że aktywność Jasia Kapeli była wspierana z pieniędzy Podatników przez Ministerstwo Kultury.

Jaś Kapela na Patronite przedstawia się jako „pisarz, poeta, felietonista, aktywista. Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. Dobry troll. Cierpi za milion, ale za mniejsze sumy też”. Autor „trzech tomików z wierszami (Reklama, Życie na gorąco, Modlitwy dla opornych), trzech powieści (Stosunek seksualny nie istnieje, Janusz Hrystus, Dobry troll) i trzech książek non-fiction (Jak odebrałem dzieci Terlikowskiemu, Polskie mięso. Jak zostałem weganinem i przestałem się bać, Warszawa wciąga. To byłem, tu ćpałem, tu piłem. Przewodnik po warszawskich klubach) oraz współautorem, razem z Hanną Marią Zagulską, książki dla młodzieży pt. Odwaga”.

Z prezentacji Jasia Kapeli można się dowiedzieć, że jego aktywność finansowana była z pieniędzy podatników - „Na napisanie Dobrego trolla dostałem stypendium od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Co jest kolejnym argumentem na to, by pieniądze podatników zostawały w kieszeniach podatników, a nie były marnowane przez polityków.

Jaś Kapela w swej twórczości w ramach międzynarodowego projektu „Weather Stations” z rzekomymi zmianami klimatycznymi, a w „w 2015 został[...] skazany przez Sąd Rejonowy w Wołominie na karę 500 zł grzywny i pokrycia kosztów procesu za przeróbkę Mazurka Dąbrowskiego i odśpiewanie hymnu ze słowami: Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, nasza bieda już minęła, migrantów przyjmiemy. Marsz, marsz, uchodźcy, z ziemi włoskiej do Polski, za naszym przewodem, łączcie się z narodem. [...] Po skardze Rzecznika Praw Obywatelskich, 14 października 2019 roku został[...] uniewinniony przez Sąd Najwyższy, który uznał, że nie znajduje „w sposobie, który został zaprezentowany przez Jana Kapelę, niczego nagannego”, a cel, który przyświecał autorowi, „jak najbardziej zasługuje na aprobatę”, a jego działanie pozbawione było cech społecznej szkodliwości”.

Lewicowy publicysta czynnie uniemożliwiał pracę robotnikom leśnym i tym zatrudnionym w górnictwie. Brał „udział w niezliczonej liczbie innych protestów, blokad i manifestacji”. Zdaniem Jasia Kapeli „katastrofa klimatyczna nie bierze jeńców. Lepiej już było i będzie pewnie tylko gorzej. Dlatego potrzebujemy bardziej radykalnych i zabawnych działań. Jakich? Jeszcze nie wiem, ale dzięki waszemu wsparciu na pewno wymyślę je parę zabawnych i skutecznych akcji”.

Na stronie Patronite Jaś Kapela zaproponował kilka kwot wsparcia swojej osoby i każdy z nich opisał:

„5 zł miesięcznie

Fajnie, ślę dużo miłości <3

10 zł miesięcznie

Dzięki! Niech zielony komunizm będzie z Tobą!

20 zł miesięcznie

Buziaki! Wszystkiego wegańskiego, koniec hodowli przemysłowej jest bliski!

30 zł miesięcznie

Bardzo miło. Jestem znany z różnych rzeczy, ale mało kto wie, że jestem też zapalonym piekarze. Upiekę ci pyszną drożdżówkę, chlebek bananowy albo wegańskiego snickersa.

50 zł miesięcznie

Wow,. Masz u mnie własnoręcznie produkowane konfitury, ogórki albo inne kiszonki. Do wyboru z tego, co akurat mam w piwnicy.

100 zł miesięcznie

Serio? Zapraszam na wegańską kolację, bo chciałbym Cię poznać <3

300 zł miesięcznie

Cudnie. Jak mogę pomóc? Jak mogę się odwdzięczyć? Na pewno coś wymyśli i będą Państwo zadowoleni.

2137 zł miesięcznie

Totus tu. No i ja się pytam człowieku dumny ty jesteś z siebie zdajesz sobie sprawę z tego co robisz? masz ty w ogóle rozum i godność człowieka? Ja nie wiem ale żałosny typek z ciebie, chyba nie pomyślałeś nawet co robisz i kogo wspierasz, możesz sobie wspierać tych co na to zasłużyli sobie ale nie naszego jasia kapelę polaka naszego rodaka wielką osobę”.

Ta ostatnia kwota to kpina z Jana Pawła II, który zmarł o 21.37.

Jan Bodakowski