Biskupi: My wszyscy jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za rozwój dzieci!

My wszyscy – rodzice jako najważniejsi świadkowie wiary, duszpasterze i katecheci – jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za rozwój wiary dzieci i młodzieży – ­piszą biskupi w liście pasterskim z okazji IX Tygodnia Wychowania, który będzie od 15 do 22 września 2019 roku przeżywany pod hasłem „Zamieszkać razem z Jezusem”.

W procesie wychowawczym nic nie zastąpi prostych środków budowania relacji, które wymagają dziś ponownego odkrycia. Biskupi podkreślają: „Jakże istotne dla życia rodziny jest to, by być razem, wspierać się, szczerze ze sobą rozmawiać, wspólnie przeżywać radość niedziel i dni świątecznych, spożywać posiłki, spędzać razem czas wolny”.

Biskupi zwracają się do rodziców: „Starajcie się korzystać z wszelkich możliwych środków, by pomóc swoim dzieciom odkryć bliskość Boga. Niech Wasze słowa i czyny potwierdzają to, co o miłości Bożej pisze papież Franciszek: „Dla Niego [dla Boga] jesteś naprawdę cenny (…) Nie chce wyliczać twoich błędów (…) To miłość Pana, która wie więcej o powstawaniu niż upadkach, o pojednaniu niż zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż przeszłości” (Papież Franciszek, Adhortacja Christusvivit 115, 116)”.