Bielan: Koronawirus może trwać nawet do wiosny 2021. Nie można przedłużać kadencji urzędującego prezydenta w nieskończoność

W związku ze spekulacjami, jakie wprowadzają do opinii publicznej, a naciskające na przesunięcie terminu wyborów prezydenckich, wypowiedział się w „Poranku” Siódma9 Adam Bielan. Przeciął on po raz kolejny niektóre spekulacje oraz odniósł się wypowiedzi polityków opozycji.

– Nawet gdyby wprowadzono taki stan i te wybory byłyby odłożone, to jak jest gwarancja, że sytuacja epidemiczna w Polsce za kilka miesięcy będzie mniej zła, lepsza niż w maju? Są przecież raporty przygotowane przez choćby instytut Imperial College, które prognozują, że z epidemią będziemy mieć do czynienia co najmniej do wiosny przyszłego roku. Dwa dni temu pokazały się wypowiedzi oficjalne w Niemczech, mówiące nawet o dwóch latach. Przecież nie można odwlekać tych wyborów w nieskończoność, nie można przedłużać kadencji urzędującego prezydenta w nieskończoność