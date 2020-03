Biedroń zaprezentował ustawę dopuszczającą aborcję na życzenie

Urszula 7.3.20 13:53

No to nie zostanie prezydentem ! Ni chu-ja !



Biedroń mówi w Kaliszu, że dobrze gospodarzył w Słupsku kiedy był prezydentem tego miasta i teraz chce być dobrym gospodarzem Polski ! Obecnie doradza mu jeden z nawiększych komuchów PZPR - Ciosek ! No to pokażmy Polakom i mieszkańcom Słupska jak gospodarzył:

Biedroń zadłużył miasto Słupsk na 300 MLN zł, pracował w ratuszu 1/3 czasu pracy - resztę czasu spędził na podróżach w sprawach homosów za pieniądze miasta, żadnych obietnic wyborczych nie spełnił ! A więc pytam mieszkańców Słupska - skąd wy pochodzicie i czy wy jesteście normalni ?!!!!!!!!