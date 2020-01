Berliner Zeitung: Polska staje się krajem dobrobytu i konkurentem Niemiec?

Newsroom 15.1.20 10:29

Ten przewrotny niemiecki artykulik świadczy o tym że Niemcy dostają spazmów,na myśl o tym, że stajemy się państwem dobrobytu, państwem samodzielnym i coraz bardziej zagrażającym niemieckim interesom, a tego to już za wiele ! W Berlinie politykom cieknie piana z pyska, bo przeszkadzamy im w budowie projektu Eurazja wraz z Rosją - Od Władywostoku po Lizbonę . Projekt ten to nic innego jak utrata ponowna niepodległości przez Kraje Europy Środkowo Wschodniej, tak jak to było przed I wś ! Szlag ich trafia również tych w Berlinie i na Kremlu że budujemy z dobrym skutkiem Trójmorze, i jesteśmy wspierani prze USA, to też ich bardzo denerwuje - a coraz silniejszy sojusz Polski i USA, rozgrzewaich do białości , bo skończyły się wpływy Kremla i Berlina w naszym regionie definitywnie - tak polityczne, jak i energetyczne - bo to my decydujemy , co kupujemy i od kogo !