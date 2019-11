Beata Mazurek: Pogrąża siebie i przy okazji nas. Panie Banaś, pobudka!

klaus 29.11.19 11:58

Pani Mazurek powinien zostać na stanowisku szefa NIKu,musi zlikwidować szajkę mafię w ministerstwach, na czele jednej z nich stoi wysoki urzędnik, a ci którzy zostali zapuszkowani za przekręty watowskie, to tzw śpiochy ze służb które po to przyszły do ministerstwa aby zdyskredytować ludzi którzy walczą z mafią watowską, i tu powinni wylećieć z CBA, ABW.