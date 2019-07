Beata Kempa o ataku: ,,Trzech rosłych mężczyzn o urodzie arabskiej''

– To był atak trzech rosłych mężczyzn, o takiej można powiedzieć urodzie arabskiej, którzy tego człowieka turbowali, opluli i kopali samochód. Generalnie, z tego co już wiem, to ten samochód uszkodzili. Ci ludzie wyglądali na osoby, które były pod wpływem narkotyków, bądź alkoholu. Zaatakowali z przyczyn pewnie błahych albo żadnych, chuligańskich, po prostu zaatakowali kierowcę. Ja zdążyłam się cofnąć z powrotem do recepcji, zapamiętałam numery samochodu, w którym odjechali ci sprawcy, zanim przyjechała policja. Potem rozmawialiśmy z policją – opowiadała europoseł Beata Kempa w rozmowie Redakcją Informacyjną Radia Maryja.