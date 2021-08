Banaś chce usunąć swojego zastępcę. Wysyła wniosek do prokuratury

Prezes NIK Marian Banaś złożył do prokuratury wniosek o wszczęcie dochodzenia ws. niedopełnienia obowiązków przez wiceprezesa NIK Tadeusza Dziubę. Zdaniem Banasia zmierza on do paraliżu Izby.

O sprawie poinformował na dzisiejszej konferencji prasowe przedstawiciel NIK Tomasz Sobecki.

- „Wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba zmierza do paraliżu działania kolegium Izby oraz jej całej”

- mówił.

Wiceprezes Tadeusz Dziuba odmówił udziału w głosowaniu uczestnicząc w posiedzeniu kolegium. W ten sposób miał blokować prace Izby.

To nie pierwsze zawiadomienie Mariana Banasia ws. Tadeusza Dziuby. Wcześniej wysłał zawiadomienie ws. rzekomych nacisków wiceprezesa na inspektorów przy kontrolach niewygodnych dla rządzących. Skierował też wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o jego odwołanie.

kak/PAP, Polsat News