Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

PIERWSZE CZYTANIE

Mojżesz powiedział do ludu:

A Pan uzyskał to, że ty będziesz, jak ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność, i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak powiedział».