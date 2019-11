Austriak przyznał się do wrzucenia figurek Pachamamy do Tybru

Nastąpiła kolejna odsłona kontrowersji wokół inkaskiej bogini płodności, której posążki pojawiły się w czasie synodu amazońskiego. Umieszczone w Internecie 21 października wideo pokazywało, jak dwóch młodych ludzi zabrało z kościoła Santa Maria in Traspontina, położonego w pobliżu Watykanu, i wyrzuciło do Tybru figurki Pachamamy. Ich działanie wywołało zarówno reakcje pozytywne, jak i krytykę. Poparcie dla ich akcji wyrazili m.in. prof. Roberto de Mattei i kard. Gerhard Müller. Papież Franciszek przeprosił tych, których wyrzucenie figurek obraziło.

Do dzisiaj tożsamość sprawców była nieznana. W trwającym ponad 5 minut nagraniu wideo umieszczonym 4 XI na YouTube Alexander Tschugguel z Austrii przyznaje się do tego, że był jednym z mężczyzn, którzy wyrzucili posążki pogańskiego bóstwa do rzeki. W swoim wideo opisuje, jak pojechał do Rzymu na początku synodu, by dowiedzieć się więcej o tym, co dzieje się w czasie zgromadzenia biskupów.