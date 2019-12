Anna Fotyga: Chiny są wciąż państwem komunistycznym, masowo zastraszającym duże grupy własnego społeczeństwa

Dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat tzw. China cables, czyli wycieku rządowych dokumentów chińskich, zawierających wytyczne do masowych prześladowań mniejszości wyznaniowej Ujgurów.

Anna Fotyga mówiła, że pomimo eksperymentów w dziedzinie gospodarki, Chiny są wciąż państwem komunistycznym, masowo zastraszającym duże grupy własnego społeczeństwa. „Po ujawnieniu tzw. China cables, skala prześladowań Ujgurów jest dla nas wszystkich bardziej niż oczywista” - oświadczyła. Jak stwierdziła, oczywistym jest też, że wbrew zapewnieniom Pekinu, obozy zatrzymań nie są miejscami wolontariatu. "Mamy do czynienia z masową inwigilacją przy wykorzystaniu najnowszych technologii” – opisywała sytuację w prowincji Xinjiang Anna Fotyga.

Była szefowa dyplomacji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego zaapelowała o zdecydowane działania ze strony UE. „Wzywam do wystąpienia z żądaniem zamknięcia obozów, a także do ukierunkowanych sankcji wobec osób odpowiedzialnych za prześladowania” – zwróciła się do Josepa Borrella polska polityk, dodając, że działania te muszą być poczynione z jak największą determinacją.