Anja Rubik pisze list do papieża Franciszka. Chodzi o edukację seksualną

Anja Rubik ostatnio znana jest z promocji tzw. edukacji seksualnej. Modelka postanowiła w tej sprawie napisać list do... papieża Franciszka.

- Jako SexedPL zachęcamy wszystkich wierzących i niewierzących, którym zależy na edukacji, by wzięli udział w akcji pisania wiadomości do Franciszka, z prośbą by uświadomił i wyedukował polskich polityków nt. Edukacji Seksualnej i jak bardzo jest nam potrzebna - pisze Rubik

- Sam Franciszek powiedział: „seks jest darem, musimy o tym uczyć w szkołach (...) potrzebujemy obiektywnej edukacji seksualnej, to jest takiej, która nie zawiera kolonizacji ideologicznej". 👉 👉Wyślij DM @sexedpl lub wiadomość na [email protected] My opublikujemy ANONIMOWO wiadomości na naszych kanałach social media, a potem wyślemy je do Franciszka. - dodaje

Według niej, "w Polsce nie ma edukacji seksualnej, jedyne co ma młodzież, przynajmniej w teorii, to dostęp do poradni, edukatorów i podręczników takich jak „sexedPL”."

- Niestety polscy politycy chcą zabronić nawet tego - stwierdza