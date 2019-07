Andruszkiewicz ostro o Kukiz'15 ws. koalicji z PSL

Były poseł Kukiz'15, a obecnie wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz nie ukrywa swojego zdziwienia z plotek, które wskazują, iż Kukiz'15 pójdzie do wyborów w koalicji z PSL. Polityk nie szczędzi gorzkich słów pod adresem swoich politycznych kolegów.

To jest bardzo ciekawe. Ja, będąc w Kukiz’15, byłem uczony m.in. przez Pawła Kukiza, że PSL to ZSL, że to taka postkomunistyczna, bardzo zła formacja - stwierdził Andruszkiewicz, wspominając czasy, gdy był członkiem partii Kukiz'15.