Amerykanie chwalą polskie władze za walkę z epidemią

ladychapel 14.4.20 19:37

Jestem lekarzem i mam już dość udawania!

Polskie dane to ściema, pokazują ok 5%prawdy .

W Polsce trwa program IRAN PLUS!! Jedyny jaki będzie skutecznie przeprowadzony ! SANEPID UTRUDNIA LEKARZOM POBIERANIE BADAŃ, ŻEBY POBRAĆ BADANIE TRZEBA MIEĆ ZGODĘ DYREKCJI.... TO JEST JAKIŚ ŻART !!! Na wyniki czeka się

Co do danych podawanych przez Ministerstwo Zdrowia!

Liczby oficjalnie prezentowane przedstawiają maksymalnie ok 5 % zachorowań, zgonów . I to są dane z przed paru dni, bo ok. 6 dni czeka się na wynik testów. Nie bada się też osób zmarłych ani nie bada się osób ze słabymi objawami....

Brak odpowiedniej ilości testów oraz kodowanie rozpoznań uniemożliwia wgląd w prawdziwą sytuację. Problem kodowanie NIE JEST winą lekarzy, to wina braku przeprowadzanych testów. Nie można postawić diagnozy COVID 19 bez zrobionego testu..... ( W chwili obecnej)

Apeluję do lekarzy! Wpisujcie w historiach choroby, aktach zgonu oba kody (W zależności od sytuacji )! U07.1 oraz U07.2 Nieważne co podaje ministerstwo !

NIE MOŻEMY ZATAJAĆ PRAWDY Z POWODU jakiegoś przepisu!

Rzetelna informacja jest w chwili obecnej JEDYNĄ skuteczną formą walki z pandemią !

Każdy człowiek może kogoś uratować rozpowszechniając PRAWDĘ!

Wszystko się sypie, rozpada, ludzie umierają a administracje wielu jednostek i szpitali marnują pieniądze podatników na przeglądanie PRYWATNYCH kont fejsbukowych i PRYWATNYCH grup.... oraz na wzywaniu pracowników na dywaniki, groźbach itd... Zamiast organizować sprzęt, testy, rozwiązania to śledzą fejsa i to jeszcze z fałszywych kont..... No SUPER! GRATULUJĘ!

ZAJMIJCIE SIĘ DO CHOLERY TYM ZA CO DOSTAJECIE KASE A NIE SIEDZENIEM NA FEJSIE !!!

Smutna prawda o przygotowaniu do pandemii. Czarna.dziura.....

Zadano mi pytanie (bardzo dobre ) dlaczego pomimo wszystkich nakazów, zakazów i zamknięcia granic sytuacja w Polsce się pogarsza?

Odpowiedź jest smutna i bolesna.

1. Państwo dużo mówi, bardzo mało robi. Czyli trwa program "opowieści dziwnej treści PLUS" czyli "ściema PLUS". Brak możliwości powszechnego testowania>fałszywe statystyki >złe zarządzanie kryzysem . Brak elementarnych kompetencji. Skandaliczne zachowania w stosunku do medyków od zawsze, nagonki, poniżanie itd....

2.Obywatele mają zalecenia specjalistów gdzieś i są jak zwykle mądrzejsi. Głupota kwitnie , nonszalancja, brak wyobraźni, brak edukacji, brak empatii, brak kultury, tchórzostwo, włazi..... , brak odwagi cywilnej, cwaniactwo,kombinowanie, egoizm. Skandaliczne zachowania w stosunku do medyków, agresja, pomawianie.

3 Słuzba zdrowia to punkt 1 i 2 razem wzięte (na szczęście nie wszędzie ) oraz zupełny brak prawidłowego finansowania od zawsze.

Dr. Dorota Szlosowska, pulmonologist.