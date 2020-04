Ambicje Macieja Stuhra. Pisze doktorat… o swoim dzieciństwie

Pisbusters 14.4.20 18:53



Zboczeńcy o różnych typach zboczeń mają to do siebie, że uważają iż to oni są normalnymi i usilnie dążą, aby takimi zboczeńcami stali się wszyscy. Pani Spurek na przykład, nie spożywa mięsa i jego przetworów. Jestem toerancyjny i nic mnie to nie obchodzi – niech sobie je trawę. Ale nie ! Ona występuje publicznie i walczy o to, żeby mięsa nie spożywał nikt, czyli ja też !

Zboczeńcy seksualni LGBTQ+ mają innego rodzaju potrzeby seksualne. Jestem tolerancyjny i nic mnie to nie obchodzi – niech sobie maltretują odbyty, robią seks z samicami zwierząt, itd.. Ale nie ! Oni walczą z Kościołem bo ten głosi, że to tęczowa zaraza i z rodzinami, czyli ze mną, żądając byśmy my hetero PIS-iory wymarli, bo to im przeszkadza. Skoro oni są zarazą – to tutaj konieczna jest ich kwarantanna lub nawet izolacja !!! Innej drogi nie ma !!!