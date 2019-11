Ależ dzisiaj mocna Ewangelia! Czytajmy i nawracajmy się

Czytanie z Księgi Mądrości (Mdr 13, 1-9)



Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga; z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, rwącą wodę lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem.

Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa – winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw – winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Sprawcę.

Ci jednak na małą zasługują naganę, bo wprawdzie i oni błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. Obracając się bowiem wśród Jego dzieł, badają, i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale im także nie można wybaczyć: jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat – jakże nie znaleźli rychlej jego Władcy?



Pslam responsoryjny



Ps 19 (18), 2-3. 4-5b (R.: por. 2a)



Refren: Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga.



2 Niebiosa głoszą chwałę Boga, *

dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.

3 Dzień opowiada dniowi, *

noc nocy wiadomość przekazuje.



Refren: Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga.





4 Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *

których by dźwięku nie usłyszano.

5 Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *

ich słowa aż po krańce świata.



Refren: Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga.