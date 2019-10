Aleksandr Łukaszenka do Polski: Nakarmcie własnych lekarzy

Michał Jan 31.10.19 11:26

Łatwo rozdajesz oceny. Ciekawe, czy gdyby na miejscu tego "debila" siedział któryś z naszych mężyków stanu, to Białoruś nadal byłaby niepodległa.

A facet ma te same problemy z lekarzami, jak Polska. Za darmo wychowuje, a potem ci mu (i nam) się za to odwdzięczają pokazując plecy. Ja im się nie dziwię - do tego prowadzi dogmatyczne trzymanie się "darmowości" edukacji.