Akcja 'Znicz': Prawdziwa PLAGA pijanych kierowców!!!

- Podczas dwóch pierwszych dni trwającej policyjnej akcji "Znicz" doszło do 141 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 185 zostało rannych - poinformował podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Wyraził także zaniepokojenie wynikami kontroli trzeźwości kierowców. Podinspektor Radosław Kobryś powiedział, że mimo apeli o rozwagę, na drogach wciąż ginie wiele osób. Podkreślił jednak, że w porównaniu do zeszłego roku, w pierwszych dwóch dniach policyjnej akcji związanej z uroczystością Wszystkich Świętych, zginęło o 14 osób mniej, o 51 mniej było wypadków, mniej także było rannych - o 45 osób.

- Właściwie to jest constans, a dane ciągle wpływają. Obawiamy się tego co będzie dalej - podkreślił Radosław Kobryś. Wyraził nadzieję, że "Polacy będą już teraz tylko odpoczywać i myśleć o bezpiecznym powrocie do domu".