Afryka: Zwycięzcą wyborów w dawnej niemieckiej kolonii został... Adolf Hitler

Informacje na temat wyniku wyborów samorządowych w Namibii brzmią jak primaaprilisowy żart. Tak jednak nie jest. Miejscowym radnym w Oshanie został Adolf Hitler Uunona.

Mężczyzna został przewodniczącym rady zarządzającej tym regionem. Uzyskał aż 85 proc. głosów. Informując o wynikach wyborów, „Bild” przypomina, że nietypowe imiona w niektórych państwach Afryki są pozostałością po epoce kolonialnej. W Namibii zaś wciąż żyje mniejszość niemiecka, zaś niektóre nazy inspirowane są językiem niemieckim.

„Kiedy byłem dzieckiem, to były to dla mnie normalne imiona. Dopiero gdy dorastałem, zdałem sobie sprawę, że ten człowiek chciał przejąć władzę nad całym światem”

- stwierdził Adolf Hitler Uunona w rozmowie z dziennikiem i zapewnił, że on takich planów nie ma.

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx