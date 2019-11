Afera Banasia. Marszałek Karczewski zmienia zdanie

Maria Blaszczyk 5.11.19 13:30

Ooooo...

Ciekawie się robi...

To może ktoś by jeszcze zmienił zdanie na temat pana prokuratora Piotrowicza i przestał go upychać w TK?

Nie dość, że zasłużony komuch, to obrońca pedofila i człowiek wykorzystujący lot o statucie HEAD to transportu suchych łeż..

Może tu też się da jakiejś rysy dopatrzeć?

Albo pani posłanka Pawłowicz, rasistka, homofobka i chamka, każąca przedstawicielom suwerena "zamknąć mordy"?

A moża nawet na panu prezesie deweloperze dałoby się jakiś rys dopatrzeć?