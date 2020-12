Absurd! Adamowicz chce od UE funduszu dla ,,niezależnych mediów’’

Nie kończy się histeria opozycji po tym, jak PKN Orlen ogłosiło przejęcie grupy Polska Press. Przejęcie przez polski kapitał grupy medialnej od niemieckiej spółki stało się przyczyną, dla której europosłanka Magdalena Adamowicz domaga się… unijnego funduszu dla „niezależnych” mediów w Polsce.

- „Trzeba nazywać rzeczy po imieniu: wydawcą 20 dzienników regionalnych, 120 tygodników i 500 portali jest od teraz Prawo i Sprawiedliwość” – stwierdziła Magdalena Adamowicz.

- „Tym szybciej trzeba uruchomić unijny fundusz dla niezależnych mediów, którego na mój wniosek domaga się w rezolucji Parlament Europejski” – dodała europosłanka.

Odpowiedział jej Cezary Krysztopa:

- „O, to te media były niezależne kiedy należały do niemieckiego koncernu, ale utraciły niezależność, bo należą do polskiego? Rozumiem. Ale, że nie ma Pani zaufania do niezależności dziennikarzy niezależnych mediów, to smutne” – napisał dziennikarz.

O, to te media były "niezależne" kiedy należały do niemieckiego koncernu, ale utraciły "niezależność", bo należą do polskiego? Rozumiem. Ale, że nie ma Pani zaufania do niezależności dziennikarzy niezależnych mediów, to smutne — Pan Cezary Krysztopa #BabiesLivesMatter (@cezarykrysztopa) December 7, 2020

kak/Twitter, wPolityce.pl