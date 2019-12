Abp Marek Jędraszewski: Walka szatana z Bogiem nieustannie trwa

Metropolita przyznał, że zachwyt nad Maryją i jej kult jest naruszany, ponieważ walka Szatana z Bogiem nieustannie trwa. Przejawem tej walki w wymiarze symbolicznym i materialnym jest spustoszenie, które wśród chrześcijan sieje ISIS. Metropolita odwołując się do swej podróży do Libanu i Syrii powiedział, że widział rzeźby Maryi z uciętą głową i ikony świętych, którym zamazywano lub wydłubywano oczy. Przywołał wydarzenia z Homs, gdy islamiści próbowali wymóc na chrześcijanach, by zmienili wiarę. Większość wyznawców Chrystusa uciekła, zostali tylko najbiedniejsi i jezuita Frans van der Lugt, który chciał pozostać ze swoją owczarnią do końca. Napastnicy zażądali, by odszedł, a gdy spotkali się z odmową, zamordowali go. – Byłem na jego grobie. Miesiąc po tym jak zginął, dokonał się cud. Islamiści musieli opuścić to miasto. Mieszkańcy uważają, że te nadzwyczajne rzeczy dzieją się za przyczyną jego męczeńskiej śmierci. Toczy się już jego proces beatyfikacyjny w Rzymie, bo on też pokazał sobą, swoim życiem, ufnością, jak trzeba być wiernym do końca Bogu na wzór Matki Najświętszej – powiedział metropolita. Stwierdził, że chrześcijanie w Syrii cierpią biedę, nędzę, zimno. Arcybiskup zaznaczył, że historia chrześcijaństwa na tych ziemiach sięga pierwszych wieków, ponieważ tam docierali apostołowie. O wyznawcach Chrystusa, żyjących tam trzeba myśleć z troską i miłością. Stwierdził, że zwróci się z prośbą do parafii Archidiecezji Krakowskiej, by przekazać pieniądze na rzecz syryjskich sierot. – Niewiele trzeba dać, żeby mieli co jeść, w co się ubrać, żeby mogli się uczyć. To nasz dar, nasza wierność Bogu na wzór Matki Najświętszej – powiedział arcybiskup.