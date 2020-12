Abp Jędraszewski do młodych: Każdy z nas musi być świadkiem Chrystusa

- Wezwanie, by iść i głosić Ewangelię jest zadaniem, które spoczywa na każdym chrześcijaninie od momentu jego chrztu. Każdy z nas musi być świadkiem Chrystusa - mówił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski podczas bierzmowania w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Koninie.

W homilii, metropolita przypomniał, że Adwent to czas przygotowania do świętowania urodzin Chrystusa, a także czas oczekiwania na Jego przybycie w dniu sądu nas światem. Odwołując się do Ewangelii, arcybiskup podkreślił, że Chrystus ulitował się nad zagubionym tłumem. Zbawiciel wezwał apostołów, by modlili się o głosicieli Dobrej Nowiny. – Także do was Jezus kieruje to wezwanie, byście się modlili o jak najbardziej licznych zwiastunów Ewangelii. W tym kryje się zatroskanie o Kościół – powiedział metropolita. Zauważył , że dzisiejszy świat potrzebuje świadków Ewangelii. – To wezwanie, by iść i głosić Ewangelię wszystkim, jest zadaniem, które spoczywa na każdym chrześcijaninie od momentu jego chrztu. Każdy z nas musi być świadkiem Chrystusa – wskazał i przyznał, że nie jest to łatwe zadanie. Aby mieć siłę do głoszenia Ewangelii, potrzebna jest moc Ducha Świętego, którego dary pomagają w dawaniu świadectwa. Przypominał, że poświęcone krzyże nie są tylko pamiątką przyjęcia bierzmowania, ale powinny przypominać każdemu, że Chrystus ukochał ludzi, zwyciężając śmierć.

Przywołał także słowa proroka Izajasza, który mówił by iść prostą drogą do Boga. Należy przygotować swe serce do właściwego przeżywania Bożego Narodzenia i z radością, ufnością iść na spotkanie z Chrystusem. – Żyć mądrze i odpowiedzialnie, to nie tracić z pola widzenia ostatniego momentu naszego życia – powiedział arcybiskup. Jak żyć, by z nadzieję myśleć o spotkaniu z Bogiem? Pomagają w tym dary Ducha Świętego. – Idźcie moi drodzy, tą drogą, myśląc o Adwencie w wymiarze przyszłości – świętowania narodzin Jezusa. Idźcie tą prostą drogą, myśląc o spotkaniu z Chrystusem, naszym Sędzią. Idźcie tą drogą, będąc zatroskani o siebie i innych. – powiedział metropolita.



Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej





mp/diecezja.pl