Abp Gądecki: Bez Pisma Świętego nie można zrozumieć Chrystusa

Niedziela Słowa Bożego to iskra, która wychodzi i powinna wzbudzić zapał i umiłowanie Pisma Świętego, bez którego nie ma zrozumienia Chrystusa – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, z okazji zbliżającej się Niedzieli Słowa Bożego, która w tym roku przypada 24 stycznia.

Przewodniczący Episkopatu zachęcił biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wiernych z ruchów i stowarzyszeń świeckich do włączenia się w Niedzielę Słowa Bożego. „Kościół wyrasta ze Słowa Wcielonego, to znaczy z Osoby Jezusa Chrystusa, ale Pismo Święte jest wprowadzeniem i komentarzem do Osoby Jezusa Chrystusa” – podkreślił.

Abp Gądecki zaznaczył, że Słowo Boże powinniśmy czytać i rozważać przez cały rok. Zachęcił, aby w tę szczególną Niedzielę Biblijną zwrócić uwagę na Słowo Boże, homilię, ale też oprawę liturgiczną i procesję, w której Ewangeliarz jest uroczyście wnoszony.

W tym roku Niedzielę Słowa Bożego obchodzimy po raz drugi. Została ona ustanowiona motu proprio papieża Franciszka Aperuit illis i wyznaczona na III niedzielę okresu zwykłego. Ideą tego dnia jest pogłębianie świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących oraz w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog z Bogiem. „Poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię” – czytamy w nocie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

W odpowiedzi na decyzję papieża Franciszka, zespół Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce, pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Henryka Witczyka, przygotował na Niedzielę Słowa Bożego materiały pomocnicze do celebracji eucharystycznej Liturgii Słowa, modlitwę wiernych i lectio divina Ewangelii wg św. Marka (1,14-20), która będzie odczytywana w kościołach. Materiały zostaną zamieszczone na stronie internetowej Dzieła Biblijnego: www.biblista.pl.

Dzieło Biblijne w Polsce już od kilkunastu lat przygotowuje również Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W tym roku XIII Tydzień Biblijny będziemy przeżywać w dniach od 18 do 24 kwietnia, natomiast V Narodowe Czytanie Pisma Świętego – 18 kwietnia 2021 roku.

BP KEP