Abp Fulton J. Sheen: Czy sprzedałeś Chrystusa?

Judasz poszedł do Sanhedrynu, najwyższej rady miasta i spytał: „co mi dacie?”. Wszystko co złe, zaczyna się od „daj mi”. Syn marnotrawny, gdy opuszczał dom, powiedział „daj mi”.”Co mi dacie, jeśli wam Go wydam?”. Porozmawiali ze sobą i uzgodnili zapłatę równą cenie niewolnika.