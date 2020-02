7 tys. ton pączków jutro zjemy! Jak to możliwe?

guess who 19.2.20 19:27

https://www.fronda.pl/a/cukier-czyli-slodkie-samobojstwo-1,120905.html



https://www.fronda.pl/a/tych-produktow-unikaj-i-nie-truj-sie-na-wlasne-zyczenie,112524.html



https://www.fronda.pl/a/cukier-biala-smierc-jedzac-slodko-kopiesz-sobie-grob,103106.html



https://www.fronda.pl/a/przepis-na-smierc-czyli-jedz-cukierki,102389.html



https://www.fronda.pl/a/cukier-to-biala-smierc-i-pozywka-dla-raka,98038.html



Na frondzi jak zwykle problem z utrzymaniem spójności frondoprzekazu.



What else is new?