69-letni Niemiec, krewny Hitlera, molestował 13-letnią Polkę

69-letni Romano Lukas-Hitler mieszka w Görlitz. Mężczyzna zwabił ją do swojego mieszkania. Poznał dziewczynę, bo był w jej domu rodzinnym w związku z planowanym zakupem garażu. "Kiedy się pojawił, wydawało mi się, że nie interesuje go garaż, tylko Ania" - mówi oburzony ojciec dziewczynki.

Hitler w każdym razie zaprosił 13-latkę do domu, tam dał jej według relacji dziewczyny liczne prezenty i słodycze. Co więcej, miał jej się oświadczyć... i pocałować ją "na powitanie" w szyję.

Sprawa trafiła do sądu. Hitler został skazany na 800 euro grzywny.

69-latek został we wczesnym dzieciństwie osierocony. Trafił do klasztoru, później został adoptowany przez małżeństwo z Polski. W wieku dorosłym przeniósł się do Niemiec i osiadł w Görlitz. Twierdzi, że jest krewnym Adolfa Hitlera.