627 Polaków zarażonych koronawirusem

Maria Blaszczyk 22.3.20 21:55



Lepiej się poczułeś, jak kogoś zwymyślałeś?

A teraz zastanówmy się.

Polska, na milion mieszkańców wykonała 344 testów.

To troszeczkę mniej niż np. Holandia.

https://ourworldindata.org/grapher/covid19-tests-per-million-people?country=AUS+AUT+BRA+COL+FIN+FRA+DEU+IRN+JPN+NLD+POL+ZAF+KOR+CHE+ARE+GBR+USA+VNM

Tylko że władze holenderskie mówią jasno i wprost - wykrywamy tylko przypadki kwalifikujące się do hospitalizacji i wśród personelu medycznego. Nie testujemy wszystkich, a to oznacza, że podawane liczby są zaniżone ok. 5-6 krotnie.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5061201/covid-19-corona-ziekte-virus-rivm-cijfers-besmettingen-positieve



Do tego obawiam się, ze sytuacja w Polsce wygląda jednak znacznie gorzej niż w Holandii. Świadczyć może o tym chociażby przykład tego pana z Głogowa, ktory po 10 dniach objawów typowych dla covid po powrocie z zagranicy zmarł w domu w oczekiwaniu na pomoc przed zrobieniem testu.

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25811116,sanepid-sie-korkuje-zmarly-glogowianin-do-poniedzialku-mial.html#S.main_topic-K.C-B.2-L.1.maly