28. urodziny Radia Maryja. Abp Sławoj Leszek Głódź: Chwała Wam za te berety!

„Pamiętam czas, kiedy Radio Maryja nazywano nawet sektą. Potem twierdzą o. Rydzyka. Nie chcę więcej wymieniać. A co do zdarzeń, to odsyłam do archiwum Radia Maryja. W tych sektorach nazbierało się już wiele wycinków z gazet, epitetów, nie tyle pochwał, ile kłamstw. Ale ono trwa i to dzięki ludziom”.