Oni podpalili kilkadziesiąt kościołów! Blackmetalowcy z Norwegii

Cogito ergo sum 17.4.19 18:23

Varg zawzse w naszych sercach, prawdziwy obrońca Europy przed kultem z bliskiego wschodu.



Ale przyjaciele katolicy, wyjaśnicie mi proszę, dlaczego biblia uznaje za sprawiedliwego, jednego ze swoich proroków Elizjusza za dobrego::



23 Stamtąd poszedł do Betel5. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego: «Przyjdź no, łysku! Przyjdź no, łysku!» 24 On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich czterdzieści dwoje dzieci.



Czyli jakiś prorok biblijny został wyśmiany przez dzieci, a ten je przeklął i wasz bóg zesłał na nie niedźwiedzie które je pożarły. Kto to wyjaśni?