Putin powinien porzucić mrzonki o „Nowej Jałtie”, Kijów nigdy nie zgodzi się na rolę karty przetargowej w sprawie nowego resetu Zachodu z Rosją.

Ukraina zniszczyła swoją broń jądrową, ale niektóre dokumenty i rysunki techniczne zostały uratowane, a reszta może łatwo zostać przywrócone – powiedział Oleg Prijmaczuk dyrektor „Centralnego Instytutu Projektowania” Ministerstwa Obrony Ukrainy – informuje portal Gordonua.com.

„Od dawna jestem zaznajomiony z Igorem Smeshko (były szef SBU, dziś jest doradcą prezydenta Ukrainy – red.). Gdy spotkaliśmy się z nim, był wtedy attaché wojskowym Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Powiedziałem mu, że jestem pod presją, że muszę wszystko zniszczyć. Memorandum Budapeszteńskie zobowiązywało zniszczyć wszystkie dokumenty, nawet rysunki techniczne. Ogólnie rzecz biorąc spełniłem wszystkie warunki, a jednak jeśli będzie konieczność wznowienia – nie ma pytań” – wszystko będzie wznowione

Przypomnijmy, w 1994 r. Ukraina dobrowolnie zrezygnowała z trzeciego na świecie potencjału nuklearnego. Memorandum Budapeszteńskie podpisane 5 grudnia 1994 roku miało zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Brytania zobowiązały się do respektowania suwerenności a integralności terytorialnej Ukrainy oraz powstrzymania się od wszelkich gróźb użycia siły przeciwko jej niepodległości i integralności terytorialnej. Jednak Rosja złamała swoje zobowiązania zawarte w Memorandum Budapesztańskim. Putin anektował Krym, rozpętał wojnę w Donbasie i probuje zakwestionować niezależność Ukrainy. Co więcej, ignorując wolę narodów Europy Środkowo-Wschodniej, z maniakalnym uporem próbuje narzucić Stanom Zjednoczonym temat negocjacji o nowym podziale świata na strefy wpływów.

Tak więc, mówiąc o możliwości przywrócenia broni jądrowej ukraiński ekspert wskazuje na to, że „Nowa Jałta” i podział Europy na strefy wpływów o czym tak namiętnie marzy Putin jest nie do przyjęcia. Ukraina nie będzie kartą przetargową! Nawet jeśliby kiedyś w przyszłości przywódcy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w celu nowego resetu z Moskwą wyraziliby zgodę na włączenie Ukrainy do strefy geopolitycznych wpływów Rosji, jeśli ten scenariusz kiedyś zostanie wdrożony, Ukraina nie będzie zobowiązana do przestrzegania warunków Memorandum Budapeszteńskiego i może wznowić własny potencjał nuklearny w celu samodzielnego zabezpieczenia własnej integralności i niepodległości.

Jagiellonia.org