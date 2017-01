Maciążek: Potrzebujemy elektrowni atomowej!

reklama

- Możemy mieć problemy ze stabilnością dostaw energetycznych, bo za późno wzięliśmy się za budowanie nowych elektorowi – powiedział w Poranku Wnet Piotr Maciążek redaktor naczelny portalu Energetyka24

Zdaniem gościa Poranka Wnet musimy zdecydować się na budowę elektrowni atomowej ze względu na politykę klimatycznej UE - Do 2030 roku musimy zmniejszyć emisję CO2. Na konferencji minister Tchórzewski mówił, że Polska może mieć problem ze spełnieniem norm emisyjnych UE.

Redaktor Naczelny portalu Energetyka24 odniósł się do wczorajszej konferencji prasowej w ministerstwie energii o programie budowy elektrowni atomowej w Polsce - To jest jeden z wielu projektów widmo w polskiej energetyce. Na razie wydajemy pieniądza, pond 200 milinów złotych, a efektów nie widać. Każdy kolejny miesiąc przynosi kolejne straty, bo spółka, która odpowiada za budowę musi wydawać środki na funkcjonowania.

- Elektrownia atomowa to koszt od 40 do 60 miliardów złotych. To byłaby największe inwestycja w energetyce w III RP. Za jedną elektrownię atomowa, możemy wyhodować cztery elektrowni węglowe o dużej mocy – podkreślił Piotr Maciążek.

W ramach wspólnotowej polityki klimatycznej polska będzie musiała zdecydowanie przebudować swój system energetyczny - Polska jest jednym krajem, który zużywa tyle węgla do produkcji energii. To oznacza, że nie mamy koalicjantów i że nikt nas nie wesprze w walce o energetykę węgla na forum europejskim.

Zdaniem gościa Poranka Wnet kupowanie energii od wschodnich sąsiadów może być szkodliwe dla rodzimej produkcji - Import energii z Ukrainy do południowej polski mógłby zaszkodzić polskiemu węglowi, bo po co produkować energię, kiedy możną ją tanio sprowadzić z za wschodniej granicy.

31.01.2017, 18:30