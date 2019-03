Dziś w Warszawie protest przeciw deprawacji - PRZYJDŹCIE!!!

marmar 18.3.19 10:58

A jak homoseksualizm znalazł się na liście chorób? Otóż również w wyniku głosowania!

Dlaczego zatem to prawactwu nie przeszkadza, a później, jak nauka poszła do przodu i głosowanie było inne, to nagle "głosowanie jest beee"?

Jak dawniej głosowaniem homoseksualizm wprowadzono na listę chorób, to rozumiem głosowanie było ok.