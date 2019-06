Dziś geje wraz z Żydami będą edukować Polaków

Hahaha wyrzucili ziemniakiewicza haha 8.6.19 10:49

CHCECIE ŻEBY JEZUS BYŁ KRÓLEM POLSKI? NO ALE ON JEST ŻYDEM, TO SAMO JEGO MATKA. WIĘC TO WY CHCECIE BY ŻYDZI RZĄDZILI W POLSCE.



My lewaki, ateiści, ludzie wykształceni, bogaci, z dobrymi pracami, chcemy państwa świeckiego, gdzie nikt twojemu dziecku nie narzuca chorej religii żydowskiej w szkole, czy na ulicy nie zmusza cię, byś przez przypadek nie skrytykował kościoła znanego z gwałów na dzieciach.