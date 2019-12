'Złote myśli' Róży Thun. 'Co UE zrobi PiS-owi? Nic nie zrobi!'

"A on mówi: "Nie, wiecie no, Jarosław Kaczyński - nie interesują go pieniądze, jego nie interesuje jedzenie, alkohol go nie interesuje, kobiety go nie interesują, nawet chłopczyki go nie interesują. Jego interesuje władza"-podkreśliła, cytując Adama Michnika. Dodajmy, że po stwierdzeniu "kobiety go nie interesują", przy wtórze chichotów padła sugestia, że może lidera PiS interesują "chłopczyki". Tacy światli i postępowi ludzie, a insynuują homoseksualizm (który przecież tolerują), żeby uderzyć w przeciwnika politycznego? Róża Thun powinna zaprotestować przeciwko tak obrzydliwej mowie nienawiści. Chociaż o Kaczyńskim w sumie wszystko można powiedzieć...