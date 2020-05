Zawsze tak kiszę ogórki - i cieszę się świetnym zdrowiem

Ogórki w czasie ich kiszenia podwajają swoją ilość witaminy C oraz B6 i B12. Z tego powodu są one polecane osobom zmagającym się z anemią. Powodują bowiem lepsze przyswajanie żelaza, czyniąc walkę z chorobą łatwiejszą.

Ogórki kiszone przyczyniają się również do szybszego usuwania wody z organizmu, dzięki czemu likwidują obrzęki i zastój płynów. Dieta jest bardziej efektywna głównie za sprawą ich właściwości, wspomagających perystaltykę jelit. Do tego ich jedzenie powoduje, że szybko osiąga się uczucie sytości, a zbędny tłuszcz spalany jest o wiele szybciej. Jakby tego było mało, ogórki kiszone pomagają zwalczać infekcje.

Jest to proces beztlenowy, dokładniej mówiąc fermentacja mleczanowa. Nie byłaby ona możliwa bez działalności bakterii kwasu mlekowego. Dzięki nim cukry fermentujące w produkcie kiszonym ulegają redukcji głównie do kwasu mlekowego, z wydzieleniem pewnych ilości ciepła. Wyróżniamy dwie grupy bakterii współdziałających ze sobą podczas omawianego procesu:

Do kwaszenia polecane są naczynia (garnki kamionkowe, słoiki czy brzozowe lub dębowe beczki) o objętości powyżej jednego litra, co zapewnia wyższe walory smakowe otrzymanych produktów. Przy użyciu słoików typu twist należy pamiętać o zabezpieczeniu przykrywek przed korozją i wyłożyć je folią aluminiową.

Cechuje się wysoką zawartością kwasu mlekowego, przez co pobudza trawienie, podnosząc produkcję enzymów trawiennych. Wykazuje przez to działanie lecznicze w dolegliwościach pęcherzyka żółciowego, żylaków czy śledziony. Działa również detoksykująco, walcząc z niekorzystnymi drobnoustrojami znajdującymi się w jelitach. Co ciekawe, stosuje się go również jako lek na tzw. kaca. Może również zapobiegać migrenom. Natomiast liście kapuściane pomagają w regeneracji tkanek, bywają pomocne w leczeniu ran.

Zawartość soli największym minusem ogórków jest duża zawartość soli – jest ona konieczna po to, by zahamować rozwój bakterii podczas kiszenia. Jeśli jesteś na diecie małosolnej, unikaj ogórków kiszonych.



sposób przygotowania: Słoiki należy dokładnie umyć i wyparzyć, nakrętki też.

Ogórki muszą być świeże, jędrne. Wybieramy sztuki nie uszkodzone, nie zażółcone na końcach, smukłe i nieduże. Wyrośnięte i "brzuchate" mają duże pestki a po ukiszeniu będą kapciowate. Trzeba je dokładnie umyć w zimnej wodzie. Myjemy też koper, liście chrzanu i dębu. Czosnek dzielimy za ząbki, ale nie musimy ich obierać - aromat jest też w łupince. Chrzan obieramy i strugamy na wiórki, ja to robię obieraczką do jarzyn.



Na dno każdego słoika kładziemy po dwa ząbki czosnku, kilka wiórków chrzanu, 2 liście dębu, pół liścia chrzanu i pociętą na kilkucentymetrowe kawałki łodygę kopru. Wkładamy pionowo, ciasno, jeden obok drugiego, ogórki; najmniejsze można położyć poziomo na wierzchu. Na ogórki jeszcze po dwa ząbki czosnku, kilka wiórków chrzanu i łodyga kopru. Wodę należy zagotować, rozpuścić w niej sól i tak przygotowanym wrzątkiem zalać zawartość słoików, zakręcić i postawić do góry dnem - najlepiej na jakiejś tacy - i przykryć ściereczką bo nie potrzebują światła. Po ostygnięciu odwracamy je. Tak przygotowane słoje muszą postać przynajmniej 2-5 dni w temperaturze pokojowej aby "ruszyły" i po tym czasie są tzw. małosolne. Jeśli ktoś lubi, można już je jeść. W tym czasie może też wyciekać ze słoików solanka, jeżeli jest gorąco i proces kiszenia przebiega gwałtownie, ale to normalne i nie należy ich odkręcać jeżeli chcemy przechować ogórki dłużej. Dopiero po kilku dniach można je przenieść w chłodne miejsce np. do piwnicy.