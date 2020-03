Ateiści to durnie! 18.3.20 21:24

Zachęcam wszystkich aby zaczęli używać jako nick "Atheisten sind dumm" albo "Ateiści to durnie", tak może nawet lepiej.

Będzie to, jest to stosowne, w końcu to jest katolicki portal.

Nie jest w tym nic oryginalnego twierdzić, że ateiści są durniami.

To jedynie stwierdzenie faktu.



Daję pod rozwagę "naczelnego" aby zamienił "Fronda" na "Ateiści to durnie".

Nie sądzę aby A. Einstein miałby coś przeciw temu aby używać jego wielkopomne stwierdzenie.



I nie jest to też "trade mark", więc jest darmowy.