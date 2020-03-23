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Z ks. Piotrem Pawlukiewiczem - o cierpieniu 23.03.2020, 14:19
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Z ks. Piotrem Pawlukiewiczem - o cierpieniu

2Dodaj komentarz

  • Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 23.3.20 14:21


    Ale ten pan ostatnio zmarł.
    Nieładnie, tak go publikować, ignorując ten fakt.

  • Moja rada Jude, nie kupuj zielonych bananów! 23.3.20 14:26

    NIE BADZ OBOJETNY, Żydzie wyklęty ...aaa_ ... Klapafuckyousz pisze:

    - "A teraz … głośno pierdzę, aby zagłuszyć kaszlnięcie." -
    I kto takich wpuścil do chrześcijańskiej Europy i Polski?!

    Klapafuckyousz sobie marzy:
    - "Ja już się zapisałem na naukę mandaryńskiego." -

    Ty Jasiu, a ile ty masz lat zgedzie?
    Osiem dych ci stuka!

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