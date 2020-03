Wojskowa misja polskich lekarzy we Włoszech. Polscy lekarze wojskowi jazdą z misją zbierania informacji o koronawirusie do Lombardii

31.3.20 10:22

Kto gra epidemią?



«Korona-pandemia»: Kolejna false flag międzynarodowej lichwy

Rozbójnicze WHO?

«Pandemia koronawirusowa»: WHO na usługach lichwy

Koronawirus POKONANY?

Pacjenci WRACAJĄ DO ZDROWIA po 6-ciu dniach leczenia | dr W. Golonka

Nowojorskie szpitale leczące pacjentów z koronawirusem witaminą C.

Dr Andrew G. Weber, specjalista od pulmonologii i opieki krytycznej związany z dwoma ośrodkami Northwell Health na Long Island, powiedział, że jego pacjenci intensywnej terapii z koronawirusem natychmiast otrzymują 1500 miligramów dożylnej witaminy C.



komentarz RAM,



Kto zna włoski niech sobie oglądnie VIDEO pod adresem podanym poniżej:

Opowiada o tym (21 marzec 2020), że w Japonii stosują przeciwko koronawirusowi Avigan (Fapiravir), którego skuteczność wynosi 90 procent... wcześniej Japończycy byli przestraszeni, dziś zdejmują maski i łażą po świeżym powietrzu... video zostało zrealizowane przez Włocha, który widząc sytuację w Lombardii porównał ją z Japonią i dociekł przyczyn normalnego zachowywania się Japończyków... Cristiano Aresu stwierdza na koniec, że prawda na temat leczenia jest we Włoszech ukrywana...



https://www.nextquotidiano.it/avigan-cura-coronavirus-giappone-come-stanno-le-cose/



dzięki interwencji Cristiana Aresu, choć z oporami, ruszyła dooooopę AIFA, włoska agencja ds. lekarstw i rozpocznie się wkrótce testowanie tegoż leku, który zresztą zatwierdzony jest we Włoszech do leczenia grypy...



https://www.iltempo.it/cronache/2020/03/22/news/coronavirus-farmaco-antivirale-avigan-giappone-covid19-aifa-sperimentazione-lombardia-veneto-video-facebook-farmacista-cristiano-aresu-1300267/



za nakręcenie i opublikowanie filmiku w Sieci, Aresu obsrywany jest w oficjalnych mass mediach ponad wszelką miarę...