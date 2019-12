Wizja hiszpańskiej mistyczki Marii z Agredy o św. Józefie

- Myśli moje nie są myślami waszymi, ani drogi moje -drogami waszymi". Jak często te słowa z Księgi Izajasza, które Pan przez proroka skierował do narodu wybranego odnoszą się do naszej codzienności... - pisze w mediach społecznościowych ks. Paweł Cieślik

- Święty Józef to naprawdę szczególny człowiek. Być mężem Maryi - coś niezwykłego! Ogromna łaska, a jednocześnie wielkie wyzwanie. Bibliści zwracają uwagę na to, że w Ewangelii nie znajdziemy ani jednej wypowiedzi św. Józefa. Nawet jednego zdania!

Taki milczący święty, który mało mówi, za to jest bardzo skuteczny w podejmowanych decyzjach - podkreśla duchowny