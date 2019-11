Witold Gadowski: Matnia Banasia. Luksusowa zatoka czerwonych świń

ten drugi 28.11.19 11:24

Uwaga sensacja rewelacja - damsko-męska akrobacja

"W stylu new wave z San Francisco - zaczynamy białe disco"



Już widzę blady - jak blondynka śliczna

Zbliża sie szybko do mego stoliczka

Z uśmiechem godnym Racheli Welch

Pyta "hej kocie - czy ze mną tańczyć chcesz?"

Przecież wiadomo, że jej nie odmówie

Musze sie sprężyć, bo tańczyć nie lubię

Z trudem niestety łapię pion

Przyznaje piłem - przepraszam pardon



Pola Monola + Coca-Cola

Strzeliłem gola pod rock and rolla

Pola Monola + Coca-Cola



My name is Franek her name is Jola

Mistrzyni disko miss rock and rolla

Przy pierwszym kroku majtnęła mnie przez udo

A potem były zapasy i judo

Przerzut przez plecy - lece zygzakiem

Spadam na piersi - bomba okrakiem

A potem w tył, obrót, głową w dół

Łbem wale w ziemie - nogami w stół



Pola Monola + Coca-Cola

Strzeliłem gola w rytm rock and rolla

Pola Monola + Coca-Cola



Znów siedze w barze nieco zziajany

Troche spocony i podrapany

Pola Monola + Coca-Cola

Gwiżdże mi w płucach rytm rock and rolla

Wreszcie muzyka nagle sie urywa

Ależ to chwila piękna i szcześliwa

Lecz co to - słysze, znów ktoś przerywa ciszę:

"W stylu new wave z San Francisco zaczynamy białe disko"